Си Цзиньпин встретился на «Восточном Давосе» с президентом Латвии

Тяньцзинь, Китай, , 02:55 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 18 сентября в Пекине со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, сообщает агентство Синьхуа.

«Китай готов к углублению политического доверия расширения экономического и торгового сотрудничества с Латвией на принципах уважения и равенства, а также взаимной выгоды для двух народов», — заявил председатель Си Вейонису, который приехал для участия в «Летнем Давосе» в китайской Тяньцзине.

Глава КНР также отметил, что Латвия первой из всех стран Прибалтики подписала документ о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Кроме того, он подчеркнул, что Китай и Европа являются двумя стабилизирующими силами и мощными экономиками мира, совместно стоящими на страже многосторонности и свободной экономики.

Вейонис, в свою очередь подчеркнул, что для его страны инициатива «Один пояс — один путь» и механизм сотрудничества Китай — страны Восточной и Центральной Европы является крайне важными инструментами развития сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта, логистики и туризма.

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Напомним, что 12-й по счету «Летний Давос» открылся в китайском Тяньцзине 18 сентября. Но мероприятие также прибыл с визитом председатель давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб.

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