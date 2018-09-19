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Киев хочет, чтобы ЕС и НАТО оценили его роль в защите от России

Политика

Украина стала форпостом Запада – так полагают некоторые политики в Киеве

Киев, 19 сентября 2018, 02:32 — REGNUM  Страны Европейского союза и НАТО должны заметить, что Украина стала «форпостом западной цивилизации», заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер по вопросам евро‑ и евроатлантической интеграции, в интервью телеканалу «Прямой».

По словам украинского чиновника, Киев, «защищаясь от российского нашествия», показал, что стал «форпостом западной цивилизации». И это то новое, что должны понять в ЕС и НАТО.

«Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной, а мы наконец определились для себя, и я думаю, что это определение воспринимают как страны Европейского союза, так и НАТО», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд украинских политиков воодушевлен инициативой главы этой страны Петра Порошенко внести в конституцию «курс на вхождение в ЕС и в НАТО». Однако есть и те, кто считает такие изменения конституции неоправданными и популистскими.

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