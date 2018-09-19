Почему был сбит российский самолёт Ил-20 в Сирии?

Леонид Нерсисян, , 01:48 — REGNUM

Последние несколько дней стали очень насыщенными для Гражданской войны в Сирии. Во-первых, после непростых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось достичь компромисса по последнему крупному оплоту боевиков в Сирии — Идлибу. Стороны создадут демилитаризованную зону шириной 15−20 км вдоль имеющейся линии соприкосновения правительственных войск и группировок боевиков оппозиции. К сожалению, эта положительная для гражданского населения Сирии новость была омрачена трагедией — жертвой «дружественного огня» сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) стал российский самолёт-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 человек, из которых никто не выжил.

Почему был сбит российский Ил-20?

В самом начале, после того как российский самолёт-разведчик Ил-20 пропал с радаров и перестал выходить на связь, возникло несколько версий случившегося — запуск зенитной ракеты с французского корабля, атака израильским истребителем F-16, «дружественный огонь» сирийской ПВО или технические причины. Изначально наиболее вероятными казались последние две версии, в итоге российская сторона официально заявила, что самолёт был сбит сирийским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-200. При этом согласно данным Министерства обороны России произошло это во многом по вине военно-воздушных сил (ВВС) Израиля — из зоны, близкой к заходящему на посадку Ил-20, четыре истребителя F-16 нанесли авиаудар по сирийским военным объектам в Латакии (впервые был затронут этот регион страны). Соответственно, в этой сложной ситуации сирийские расчёты ПВО допустили ошибку. Кроме того, российская сторона заявила, что Израиль вовремя не уведомил о предстоящем ударе (в нарушение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов), а сообщил о налёте всего за минуту до него.

Подобный расклад действительно мог иметь место, однако надо учитывать и тот факт, что морально устаревший ЗРК С-200 в принципе неспособен атаковать цели, летящие ниже 300 метров. При этом известно, что израильские истребители заходили на цели с низкой высоты и набирали ли они непосредственно перед ударом высоту более 300 метров является вопросом. Если набирали — то это действительно могло запутать сирийских зенитчиков, которые могли неверно выбрать цель. С другой стороны, если на экранах радаров F-16 видны не были, то огонь по очень яркой и крупной цели в лице Ил-20 — это грубейшая ошибка, являющейся результатом невысокого уровня мастерства и излишне эмоциональной реакции на происходящее. Не исключается и другой сценарий — головка самонаведения зенитной ракеты могла «сорвать» сопровождение с F-16, обладающего в 10 раз меньшей эффективной поверхностью рассеивания чем Ил-20, и захватить заметно более крупную цель в виде российского самолёта.

Надо отметить, что потери от «дружественного огня» ПВО случались нередко — в том же Ираке более современные американские ЗРК Patriot сбили два собственных истребителя, а во время Пятидневной войны 2008 года в Южной Осетии из шести российских сбитых самолётов три были потеряны от огня собственной системы ПВО.

Чрезмерно винить Израиль в случившемся пока рано, однако в целом тенденция по расширению зоны израильских авиаударов не является положительной и может дестабилизировать ситуацию в стране и в целом повлиять на ход конфликта.

Дальнейшие перспективы Гражданской войны в Сирии

Что касается самого конфликта в Сирии, то он всё ближе подходит к своей развязке. Большая часть территории Сирии контролируется правительственными войсками, заметная часть курдскими отрядами самообороны, а главным оплотом как террористических группировок, так и протурецкой оппозиции стала провинция Идлиб. Как мы выше указали, Турции удалось уговорить Россию и Иран не проводить военную операцию в Идлибе, вместо этого стороны договорились о демилитаризованной зоне, фактически сделав большую часть провинции зоной влияния Анкары. С другой стороны, у многих турецких экспертов возникло недовольство из-за того, что, по их мнению, вся работа по зачистке Идлиба от террористических группировок переложена на Турцию. В любом случае, не стоит забывать, что многие подобные договорённости в Сирии соблюдались недолго и ещё далеко не факт, что в будущем не случится эскалации. Если же всё-таки договорённость будет соблюдаться и в долгосрочной перспективе, то это будет первым шагом к началу политического процесса, который когда-нибудь должен будет прийти на смену войне.