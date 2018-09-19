Немецкое правительство решило уволить главу контрразведки

Берлин, , 01:49 — REGNUM Правящая коалиция Германии по результатам внеплановой встречи приняла решение уволить Ханса-Георга Маасена с должности главы ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки), сообщило правительство Германии в официальном заявлении.

В сообщении говорится, что Маасен после увольнения с поста главы контрразведки получит должность статс-секретаря в немецком МИД. Кто будет назначен главой ведомства по охране конституции, пока не известно. О подробностях переговоров на встрече правящей коалиции также неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, еще до встречи немецкое издание Welt опубликовало информации о решении канцлера ФРГ Ангелы Меркель уволить Маасена с его поста из-за скандала. Скандал с участием Ханса-Георга Маасена возник из-за его публичных высказываний по поводу беспорядков в Хемнице.

Тогда Маасен публично заявил, что все сообщения о погромах с участием правых партий и травле беженцев в Саксонии являются «дезинформацией». По данным Welt, такие публичные высказывания являются вмешательством во внутреннюю политику ФРГ.

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