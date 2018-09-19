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В госдепе не надеются на послушание России

Политика

России сказали, что она должна принять меры для раскрытия своей деятельности по химоружию. Но иллюзий нет

Вашингтон, 19 сентября 2018, 01:42 — REGNUM  Иллюзий по поводу российской реакции на требования Запада «принять меры для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием» у Вашингтона нет, заявила представитель госдепа Андрэа Томпсон, сообщает сайт американского сената.

Комментируя готовящиеся очередные антироссийские санкции, Томпсон заявила:

«Мы ясно дали понять Москве, что продолжим исполнять наш мандат в соответствии с этим законом и что она должна принять меры для раскрытия своей деятельности, связанной с химоружием. Однако мы не питаем иллюзий, что Россия предпримет шаги для отмены санкций».

Напомним, в ноябре вступит в силу второй пакет санкций, которые США вводят за мнимую причастность России к так называемому делу Скрипаля. Американский бизнес обеспокоен отрицательным эффектом рестрикций и ответными действиями на них со стороны Москвы.

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