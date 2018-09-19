Депутат ГД поблагодарил американского сенатора за адрес преисподней

Москва, , 06:18 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов в шутку поблагодарил автора законопроекта о санкциях в отношении России, американского сенатора Линдси Грэма.

Отрывок речи Грэма 18 сентября показали в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, в которой Никонов является соведущим.

«Я хочу, чтобы люди, которые сделали это, заплатили по счетам. В четверг я внесу законопроект о санкциях против России, в котором есть все, что только возможно. Это будет пакет санкций из ада, и любую страну, которая попытается вмешаться в наши выборы, должна постигнуть та же участь», — заявил сенатор.

Перед тем, как начать обсуждение смысла сказанного, Вячеслав Никонов позволил себе остроту:

«Давайте поблагодарим сенатора Линдси Грэма за то, что он нам подсказал адрес преисподней. До сих пор мы этого не знали».

Отметим, западные политики регулярно становятся объектами для шуток своих российских коллег. Известен своим острым юмором твиттер члена Совета Федерации Алексея Пушкова. Любит иронично высказываться официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Недавно она так прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании: «Как сказала Тереза Мэй, реакция Москвы — это вызов здравому смыслу. Я могу ее успокоить — значит, это вызов не ей».