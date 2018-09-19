Украина испытала новое оружие. Порошенко доволен

Киев, , 01:22 — REGNUM Очередной этап испытаний прошли на Украине реактивные снаряды РС-80 «Оскол», написал украинский президент Петр Порошенко в Facebook.

«Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ», — написал Порошенко.

Он пояснил, что «Оскол» испытали на бомбардировщике Су-24М в разных погодных условиях и режимах полета.

«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам», — отметил Порошенко, сопроводив свои слова видеороликом.

Напомним, РС-80 «Оскол» — это неуправляемые реактивные снаряды, разработанные и производимые украинской госкомпанией «Артем» (входит в состав «Укроборонпрома»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад Порошенко опубликовал в Facebook видео с танком Т-72АМТ, сопроводив его многословным описанием.

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