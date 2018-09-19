Пётр Порошенко – биоробот и он всех прикончит?

Платон Беседин, , 08:00 — REGNUM

Пётр Алексеевич Порошенко родился в 1965 году. И когда рос в Бендерах, наверняка читал фантастику, в том числе и книги о биороботах. Может быть, позднее, уже в одесской мореходке, он посмотрел фильм «Бегущий по лезвию». Тот самый, что Ридли Скотт снял по мотивам романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

Возможно, Порошенко слишком увлёкся подобной тематикой. Или другое: украинского президента подменили. И вместо него выступает, подписывает указы, даёт интервью биоробот. Других объяснений его поведению нет. Нет объяснений, почему из человека Порошенко превратился в андроида.

Ведь где бы ни выступал украинский президент, он всегда в строгой последовательности излагает одно и то же. А ведь когда-то Пётр Алексеевич был классным оратором. Но где теперь его импровизации?

Есть обкатанная — универсальная — схема. Всегда — всегда! — одна и та же. Безвиз. Новая армия. Западные друзья Украины. Российская агрессия. Русский мир. Автокефалия. Больше не покупаем газ у Москвы. Говорим «остаточне прощавай» Советскому Союзу и Российской империи. И, конечно, много, очень много бесконечных «дякую». Эти теги универсальны.

Петру Алексеевичу плевать, где он выступает — перед батальоном на военных учениях, перед депутатами в Верховной раде или перед детками в садике. Теги не меняются. Последовательность всегда одна и та же.

И это выглядит странно. Какой человек станет рассказывать дошкольникам о безвизе или российской агрессии? В гитлерюгенде и то было поразнообразнее. Так может вести себя только андроид. Других вариантов нет.

Но если Пётр Алексеевич андроид или кто-то вроде него, то у него, безусловно, есть встроенная программа. Не только для идентичных выступлений. У него есть программа глобальных действий — шаг за шагом, операция за операцией. И программа эта не станет меняться от изменений вовне. Андроид следует лишь тому, что в нём заложено. Андроиду неважно, что станет с людьми.

Покупать российский газ через посредников дороже? Пожалуйста. Создать автокефалию, утопив страну в крови? Пожалуйста. Разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, оставив людей без заработков? Пожалуйста! Да что угодно — лишь бы не отходить от программы, определённой двумя главными параметрами: остаточно прощаться и дякувать.

Вполне постапокалиптическая история. Вроде тех, что машины получают власть и начинают уничтожать людей. Сейчас на Украине мы наблюдаем нечто похожее. Андроид делает то, что противоречит человеческому смыслу, то, что вредит людям. Он наделён властью. И он хочет её ещё.

Человек не может действовать так. Он должен сомневаться. Он может ошибаться. Но Пётр Алексеевич, судя по одной и той же риторике, не сомневается. Пётр Алексеевич, если верить армии его политологов и журналистов, не ошибается. Он совершенен, как главный компьютер «Матрицы». Он машина.

Вот только где-то произошёл сбой. Потому что людям на Украине живётся всё хуже. И они просят о помощи. Но биоробот повторяет им одно и то же, действуя по заданной программе. Главный компьютер матрицы хочет управлять всем. Ни одной лишней детали. Видит ли он собственно людей? Или работает только на их уничтожение? Ведь каждое его новое действие — приговор украинцам.

Герой романа Филипа Дика — Рик Декард — мечтал о том, чтобы купить живую овцу. Ему осточертел уход за электрическими овцами (популярное занятие в мире, опустошённом Завершающей — финальной — войной). Декард хотел заботиться о ком-то по-настоящему живом.

Хочет ли чего-то подобного Пётр Алексеевич? И куда он ведёт своё стадо овец, сделанное таким пропагандой? Видит ли он в людях живых существ или все они для него — электрические овцы?

Определённо, украинские реалии местами стали слишком похожи на антиутопию. Ту, в которой андроиды захватили власть и хотят превратить людей в обслуживающий персонал, в доноров. Но ведь люди хотят остаться людьми. Хотят жить. И они устали от одних и тех же речей главного андроида. Матрица, создающая альтернативную реальность, не справляется. Ей больше не верят. Произошёл сбой. Где кнопка reset? Как перезапустить украинскую программу?

Если андроид Пётр Порошенко, созданный в западных лабораториях, ещё способен мечтать, то для Украины не всё потеряно. Потому главный вопрос сегодня звучит так: мечтает ли Порошенко об электроовцах? Мечтает ли он хоть о чём-то? Способен ли он мечтать в принципе?

Если нет, то всё это кончится либо полным коллапсом, либо бунтом против машин. Если да, то пора перезапускать компьютер.