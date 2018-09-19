В гибели Ил-20 и 15 российских граждан виновато глубинное государство

Юрий Баранчик, , 01:12 — REGNUM

В трагедии с российским Ил-20 есть всего несколько ключевых вопросов, ответы на которые дадут полную ясность относительного того, что и как произошло в небе Сирии поздним вечером 17 сентября.

Первый самый главный вопрос — кто виноват в крушении Ил-20 и гибели 15 граждан России? Ответ четкий и однозначный — виноваты те лица, которые планировали эту операцию (под прикрытием идущего на посадку Ил-20 атаковать сирийские базы в Латакии и под его же прикрытием уйти обратно) и отдавали приказ на ее проведение.

И совсем не факт, что эту операцию планировали в Израиле. С учетом того, насколько тесно переплетены сегодня мировые элиты, операция вполне могла быть разработана в Лондоне или Лэнгли и через свои контакты в Израиле быть отданной ВВС Израиля на реализацию. В этом плане офицеры Генштаба Израиля, конечно, информировали Нетаньяху о ее проведении, но они сами могли и не знать ключевых ее нюансов, связанных с Ил-20.

Второй вопрос — виноваты ли сирийские системы ПРО в том, что сбили Ил-20? Нет. Точно также как в автоаварии на дороге не виноват водитель, против которого работают автоподставщики. Формально — да, ПРО Сирии запустили ракету, которая сбила Ил-20. Но точно также не виноват водитель, который на скорости управляет своим автомобилем, и который врезается в автомобиль, который специально на дороге работает в режиме автоподставы. Люди выходят и говорят — «Ты что делаешь? Водить не умеешь? Ремонт тебе дорого обойдется».

То есть, в гибели российских граждан виноваты те лица, которые спланировали эту авиаподставу. ВВС Израиля, судя по реакции официального Тель-Авива, были использованы в тёмную. Поэтому и такая реакция — представители Нетаньяху готовы приехать в Москву и предоставить в распоряжение российского Министерства обороны все имеющиеся у них на руках материалы.

По сути же, сегодня мы имеем такую же ситуацию, как и при инциденте, произошедшем 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы, когда фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС Российской Федерации, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции.

Что произошло тогда? Тогда имела место быть точно такая же авиаподстава, когда с турецкого F-16C была выпущена ракета по российскому Су-24М, идущему на посадку. Почерк-то один и тот же. Только исполнители разные — в одном случае ВВС Труции, во втором — ВВС Израиля. Но кем она была выпущена в реальности, ведь реакция Эрдогана тогда в ноябре 2015 года практически полностью аналогична сегодняшней реакции Нетаньяху?

Дело в том, что командные центры ВВС США могут дистанционно управлять выпущенными в США самолетами и пусками их ракет, минуя находящегося в кабине самолета летчика. Признать это — что они на самом деле реально не управляют своими ВВС — не могут ни Эрдоган, ни Нетаньяху, поскольку в этом случае суверенитет и Турции, и Израиля не стоит той бумаги, на которой написаны их Конституции.

Тогда через трагедию Су-24М хотели столкнуть лицом к лицу Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а наши страны подтолкнуть к очередной русско-турецкой войне. Сейчас точно также представители мирового глубинного государства хотят посеять недоверие между Путиным и Нетаньяху, для чего и устроили эту провокацию с атакой на Ил-20.

Ведь что происходит? Несмотря ни на что, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились по Идлибу — будет введен двойной российско-турецкий кордон этой зоны и предпринята показавшая свою эффективность ранее попытка разграничить вменяемых боевиков от радикалов, сохранить 3 млн жизней гражданских, которые сегодня находятся в этом котле. И постепенно, в мягком варианте, решить проблему Идлиба как последнего крупного анклава террористов. Итоги довольно непростых переговоров России и Турции поддержал Иран.

То есть, поссорить Москву и Анкару у мировой партии клинтонитов не получилось. Тогда они сходу предпринимают попытку обострить российско-израильские отношения, чтобы сорвать переговорную линию Путина-Трампа через Нетаньяху. И судя по реакции Москвы и Тель-Авива, у них это тоже не получилось.

Почему мировому глобальному государству нужно любой ценой обострить ситуацию вокруг России? Это делается только с одной целью — чтобы не допустить победы Трампа на промежуточных выборах в Конгресс и Сенат в конце ноября. Чем более спокойной является мировая обстановка, и чем лучше отношения Москвы и Вашингтона, тем сделать это труднее.

Но достаточно вспыхнуть искре, как в США на Трампа обрушится такой силы удар СМИ и членов команды глубинного государства, что, возможно, он не сможет ему противостоять. В результате начнется резкая эскалация мировой обстановки. На чем и станут активно играть клинтониты, говоря, что «Вот видите, а мы предупреждали, что надо давно дать отпор агрессивной России, а Трамп этого не делал, потому что он агент Путина».

Вот и вся логика. Логика глобальных подстав и провокаций. Поэтому эту логику надо хорошо понимать, несмотря на все слои провокаций, и из этого понимания находить способы ее нейтрализации. Думаю, что те, кто организовал очередную трагедию в небе Сирии, с помощью наших партнеров в США и Израиле очень скоро будут известны российским спецслужбам и понесут заслуженное наказание, где бы они не находились и какие должности не занимали. Задача состоит в том, чтобы продержаться до конца ноября и победить мировую партию войны.