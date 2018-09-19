Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Власти Молдавии обнаружили более 90% активов, выведенных из банковской системы в результате «кражи века» в 2014 году и теперь намерены заняться их возвращением. Об этом сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне, спикер парламента Молдавии Андриан Канду, передает ИА REGNUM.

Канду сказал, что банковская кража стала сильнейшим ударом для экономики Молдавии и развития страны повесу направлениям. На данный момент, по словам спикера, открыто 45 уголовных дел по этому эпизоду, в которых фигурируют 55 человек.

Отвечая на вопросы о том, почему находится на свободе главный обвиняемый по делу о краже миллиарда Илан Шор, уже осужденный судом первой инстанции на 7 лет тюрьмы, Канду сказал, что должно быть решение второй инстанции, и только оно подлежит исполнению.

В ходе визита в США Канду также встретился с сенатором Роном Джонсоном — главой подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности. Они обсуждали «вызовы в адрес региональной безопасности». Канду рассказал о законодательных мерах, принятых для «обеспечения информационной безопасности страны и противодействия информационным вызовам» — речь о запрете российских телеканалов под предлогом «борьбы с пропагандой».

Молдавский спикер также поблагодарил сенатора за инициирование резолюции конгресса США в поддержку Молдавии, Грузии и Украины. Кроме того, он сообщил, чье в сентябре в Грузии состоится первое заседание Парламентской ассамблеи Молдавии, Грузии и Украины.