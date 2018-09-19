Walmart изымает из продажи всю одежду с советской символикой

Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Американская торговая сеть Walmart обещает изъять из продажи одежду с символикой СССР после просьбы дипломатов из стран Прибалтики. Об этом накануне, 18 сентября, написала на своей странице в социальной сети Facebook депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

«Приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно», — пишет Вайдере.

Она также выложила копию письма от руководства Walmart, в котором сказано, что торговая сеть действительно приняла решение убрать из продажи всю одежду с советской символикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Литвы в Вашингтоне Роландас Кришчюнас обратился к руководству торговой сети Walmart с просьбой убрать из продажи всю одежду с советской символикой. По словам Кришчюнаса, эта символика якобы «резонирует с большой болью» литовцев.