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Мадуро отменил поездку на Генассамблею ООН из-за опасности покушения

Политика

В августе на президента Венесуэлы было совершено покушение при помощи заминированных дронов

Мадуро отменил поездку на Генассамблею ООН из-за опасности покушения
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мадуро

Каракас, 19 сентября 2018, 00:05 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов отменить поездку на Генассамблею ООН из соображений безопасности, 18 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Мадуро, «противники, поддерживаемые США» могут попытаться совершить покушение на него во время поездки в ООН, поэтому его участие во встрече мировых лидеров под вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, во время выступления Мадуро перед военными, на него было совершено покушение при помощи заминированных дронов.

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