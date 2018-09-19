Мадуро отменил поездку на Генассамблею ООН из-за опасности покушения

Каракас, , 00:05 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов отменить поездку на Генассамблею ООН из соображений безопасности, 18 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Мадуро, «противники, поддерживаемые США» могут попытаться совершить покушение на него во время поездки в ООН, поэтому его участие во встрече мировых лидеров под вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, во время выступления Мадуро перед военными, на него было совершено покушение при помощи заминированных дронов.

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