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Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» идет к Средиземноморью

Политика

Ракетный эсминец «Балкли» из состава этой группы уже находится недалеко от берегов Сирии

Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» идет к Средиземноморью
Иллюстрация: U.S. Navy
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн

Вашингтон, 18 сентября 2018, 23:49 — REGNUM  Ударная группа ВМС США, во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн», вошла в акваторию Восточной Атлантики, сообщает 18 сентября пресс-служба военно-морского флота США.

Направление движения группы не уточняется, однако один из эсминцев этой группы уже находится в Восточном Средиземноморье. Вероятнее всего, группа авианосца «Гарри Трумэн» направляется к берегам Сирии.

Пресс-служба ВМС США сообщила, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» пополнил свой боекомплект прямо в водах Атлантики, приняв боеприпасы с корабля снабжения «Роберт Пири».

Кроме атомного авианосца, в группу входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк» и «Форест Шерман». Входящий в эту авианосную группу ракетный эсминец «Балкли» уже находится в восточной части Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном Средиземноморье уже сосредоточена группировка боевых кораблей США и их сателлитов, способная нанести удар более чем двумя сотнями крылатых ракет.

Кроме того, в Персидском заливе, откуда также можно нанести удар по Сирии, находится американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу США «Эль-Удейд» в Катаре перебазирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» JASSM.

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Война в Сирии
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