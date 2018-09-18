Трамп: Санкций против компаний из проекта «Северный поток — 2» не будет

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет вводить санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом Трамп заявил сегодня, 18 сентября, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

Журналисты спросили Трампа, будут ли США вводить санкции против тех компаний, в том числе евросоюзных, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России», — сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп говорил, что совершенно неуместна та ситуация, при которой Германия платит России «миллиарды долларов» за строительство газопровода «Северный поток — 2».

Дело в том, что Трамп хочет, чтобы Германия платила США те самые «миллиарды и миллиарды долларов» за американский сжиженный газ, который существенно дороже российского.