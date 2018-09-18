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Трамп заявил, что Польша готова заплатить миллиарды за военную базу США

Политика

Президент Польши предложил более двух млрд долларов за размещение постоянного военного контингента США

Трамп заявил, что Польша готова заплатить миллиарды за военную базу США
Януарий Суходольский. Битва на Сан-Доминго. 1845 г

Вашингтон, 18 сентября 2018, 23:16 — REGNUM  США обдумывают размещение в Польше своей постоянной военной базы, за которую Варшава сама готова платить миллиарды долларов, заявил 18 сентября на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп.

«Президент предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это, и мы изучаем это», — сказал Трамп, имея в виду предложение польского президента Дуды.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в Вашингтоне выразил надежду на то, что США создадут на ее территории постоянную военную базу.

Президент Польши радостно сообщил, что уже придумал для нее название Fort Trump («Форт Трамп»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши неоднократно просили США разместить на польской территории на постоянной основе бронетанковую дивизию, а также выразили готовность потратить на ее обустройство порядка 1,5−2 млрд долларов.

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