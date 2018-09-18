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Президент Польши попросил прислать в страну еще больше военных США

Политика

Анджей Дуда хочет укрупнения будущей военной базы США на территории Польши

Президент Польши попросил прислать в страну еще больше военных США
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Американские солдаты

Вашингтон, 18 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что США пришлют на польскую территорию еще больше своих войск, сообщает 18 сентября агентство Reuters.

Такое заявление Дуда сделал в Вашингтоне на пресс-конференции с Дональдом Трампом.

«Призываю президента направить в Польшу больше американских подразделений», — сказал Дуда, добавив, что это укрепит безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и планы создания американской военной базы в Польше. Напомним, Варшава проявляет бурную инициативу, призывая США разместить на своей территории дополнительные военные контингенты США на постоянной основе.

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