«Угрозы России со стороны Украины будут только расти»

Москва, , 22:51 — REGNUM Иметь рабочий договор о дружбе с современной Украиной Россия не сможет, о чём свидетельствует история отношений Москвы и Киева на протяжении последних тридцати лет. Об этом 18 сентября заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Нужен ли России договор о дружбе Украины с Россией? Не нужен и никогда не будет нужен, потому что с незалежной Украиной дружбы у России не будет никогда. Незалежная Украина всегда будет врагом России или нейтральным государством в ожидании, когда превратится во врага. Других вариантов нет. Как показали последние 30 лет, развитие событий возможно только в этом направлении: каждый раз только хуже, хуже и хуже», — заявил Шишкин.

В то время как в российском информационном поле часто поднимается тема «скорейшего развала Украины», в действительности роль Украины как опорного пункта для дальнейшего давления Запада на Россию лишь укрепляется.

«Все последние пять лет мы постоянно слышали о том, что Украина если не сегодня, то завтра или послезавтра обязательно развалится. Что происходит в реальности: недавнее заявление о том, что Украина может войти в НАТО независимо ни от чего — это что, шутка? Нет», — заявил он.

«Создание базы на Азовском море — можно сколько угодно зубоскалить, но там скоро будут американские ракетные катера! В Очакове создаётся американская база? Создаётся. Главное — раскол православия, что, устраивает Порошенко? Устраивает Вашингтон, и совершенно сознательно. А это угроза куда более серьёзная, чем НАТО. Потому что это направлено на то, чтобы спровоцировать религиозную войну и резню на Украине», — подчеркнул эксперт.

Ранее власти Украины заявили о планах по создания военно-морской базы на побережье Азовского моря. Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан в связи с этим заявил, что мощная военная инфраструктура Украины на побережье Азовского моря станет для России серьезной проблемой и вынудит ее «пойти на уступки, сесть за стол переговоров».