Трамп: Сирия виновна в гибели российских военных и самолета Ил-20

Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил Сирию в гибели российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 человек его экипажа. Об этом он заявил 18 сентября на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила самолет РФ», — сказал Трамп.

При этом президент США заявил, что Вашингтон «сделал огромную работу в Сирии по противодействию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и подчеркнул, что завершение этой работы близко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в результате провокации истребителей ВВС Израиля. Запущенная по ним ракета сирийских систем ПВО поразила российский самолет.

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