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Барнье: ЕС готов на «улучшенное предложение» по ирландской границе

Политика

«Большинство проверок может проходить вне границы»

Барнье: ЕС готов на «улучшенное предложение» по ирландской границе
Jimmy Harris
Ирландия

Брюссель, 18 сентября 2018, 22:53 — REGNUM  Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов «улучшить предложение» по гренице между Северной Ирландией и Ирландией для продвижения диалога, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Мы готовы улучшить наше предложение. Большинство проверок может проходить вне границы», — сообщил Барнье журналистам после встречи с министрами Евросоюза.

Однако Барнье отметил, что Брюссель должен быть уверен, что Великобритания не использует особый статус ирландской границы, чтобы обойти контроль Евросоюза.

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