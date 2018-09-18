«Украина никогда не соблюдала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией»

Москва, , 22:35 — REGNUM Разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной никакого влияния на отношения двух стране не окажет — в действительности данный договор уже давно на практике не имел никакой силы. Об этом 18 сентября заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я полагаю, что это действие не будет иметь последний ни для Украины, ни для России. Давайте отдавать себе отчёт, что было там записано: нельзя проводить политику, угрожающую безопасности России. Но кто-нибудь это соблюдал? Когда они подавали заявление на план действий по членству в НАТО, что они ответили? Это не противоречит договору, НАТО же друг России, и вы сами сотрудничаете с ними! А с Евросоюзом соглашение — прямая угроза экономической безопасности России. Помешал этот договор? Нет», — заявил Шишкин.

«Этот договор был выгоден Украине в первый момент, когда Россия признала административную границу государственной. Дальше этот договор не соблюдался», — подчеркнул он.

Президент Украины Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, который был заключен 31 мая 1997 года. По его мнению, документ является анахронизмом. В Москве выразили сожаление в связи с действиями Киева и отметили, что Украина руководствуется в своих действиях «антироссийским угаром», нанося колоссальный вред отношениям двух стран.