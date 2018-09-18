Гордума Ижевска назначила очередной конкурс по выбору главы города

Ижевск, , 22:30 — REGNUM Городская дума Ижевска на заседании 18 сентября назначила дату проведения нового конкурса по отбору кандидатур для выдвижения на пост главы города. Конкурс состоится 15 октября.

Прием документов от потенциальных участников конкурса начнется 24 сентября и продлится до 3 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, депутаты внесли изменения в состав конкурсной комиссии. Так, депутата Константина Котова заменит зампред гордумы Фания Федорова.

Напомним, в состав конкурсной комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Первый раз конкурс на пост главы города был назначен на 8 июня, заявки на участие подали 14 человек, но он не состоялся в связи с отсутствием кворума. Конкерс назначили вновь на 10 августа.

Тогда конкурсная комиссия рассмотрела программы претендентов на пост главы города и утвердила кандидатуры двоих участников, которых ранее рекомендовал поддержать глава Удмуртии Александр Бречалов.

Однако в ходе голосования, которое состоялось 20 августа ни бизнесмен Константин Сунцов, ни директор гуманитарного лицея Михаил Черемных не смогли набрать необходимого количества голосов.

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