Трамп назвал «нехорошей ситуацией» гибель российского Ил-20 в Сирии

Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой прокомментировал крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии.

«Погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально. Это не очень хорошая ситуация», — сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что анализ имеющихся на данный момент фактов «позволяет сделать вывод о том, что Сирия сбила российский самолёт».

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 был был сбит 17 сентября средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях города Латакия. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

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