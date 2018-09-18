Вторник, 18 Сентября 2018 года
23:36:23 МСК

Трамп назвал «нехорошей ситуацией» гибель российского Ил-20 в Сирии

Политика

Российский самолёт-разведчик был сбит средствами ПВО Сирии при отражении атаки израильских истребителей на Латакию

Трамп назвал «нехорошей ситуацией» гибель российского Ил-20 в Сирии
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 18 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой прокомментировал крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии.

«Погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально. Это не очень хорошая ситуация», — сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что анализ имеющихся на данный момент фактов «позволяет сделать вывод о том, что Сирия сбила российский самолёт».

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 был был сбит 17 сентября средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях города Латакия. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

Читайте также: Госсекретарь США обвинил «сирийский режим» в гибели российского Ил-20

Читайте развитие сюжета: Трамп: Сирия виновна в гибели российских военных и самолета Ил-20

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить