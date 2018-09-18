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Трамп заявил, что траты ФРГ на «Северный поток – 2» неуместны

Политика

«Это неуместно и очень плохо для народа Германии»

Трамп заявил, что траты ФРГ на «Северный поток – 2» неуместны
Иллюстрация: Gazprom.ru
Северный Поток-2

Вашингтон, 18 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Ситуация, в которой Германия тратит крупные деньги на строительство газопровода «Северный поток — 2», неуместна и о негативна для народа Германии, заявил 18 сентября президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, и мы не считаем это уместным. И, конечно же, это очень плохо для народа Германии», — сказал Дональд Трамп о позиции Берлина по вопросу строительства газопровода.

По словам Трампа, он уверен, что народу ФРГ не нравятся миллиардные траты властей за поставки российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон последовательно противодействует поставкам российских энергоносителей на европейский рынок. США намерены добиваться условий, в которых европейские страны будут вынуждены закупать более дорогой сжиженный газ, поставленный американскими компаниями.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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