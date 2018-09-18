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Израильские полицейские убили «палестинского террориста» в Иерусалиме

Политика

Палестинец атаковал прохожего с использованием холодного оружия

Израильские полицейские убили «палестинского террориста» в Иерусалиме
WikimediaImages
Палестина

Иерусалим, Израиль, 18 сентября 2018, 22:54 — REGNUM  Полиция Израиля застрелила палестинца, атаковавшего прохожего-еврея в Иерусалиме с использованием холодного оружия, 18 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полиции, палестинец сбил с ног гражданина, молившегося в Йом-кипур, и оказал сопротивление стражам порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 сентября военные Израиля застрелили двоих палестинцев, участвовавших в акциях протеста на границе с сектором Газа.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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