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Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

Политика

Погибли двое, ранены 46 палестинцев

Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа
Иллюстрация: Israel Defense Forces
Израильские военные

Газа, Палестина, 18 сентября 2018, 22:29 — REGNUM  Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим палестинцам на границе сектора Газа и Израиля. 18 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, от огнестрельных ранений скончались два человека, ещё 46 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв противостояния на границе Газы и Израиля с конца марта превысило 180 человек.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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