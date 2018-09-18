Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

Газа, Палестина, , 22:29 — REGNUM Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим палестинцам на границе сектора Газа и Израиля. 18 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, от огнестрельных ранений скончались два человека, ещё 46 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв противостояния на границе Газы и Израиля с конца марта превысило 180 человек.

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