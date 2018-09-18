Ил-20 сбит по вине Израиля: малодушие или четкий план?

Руслан Хубиев, , 23:02 — REGNUM

Как известно, в понедельник, 17 сентября, около 22:00 часов четыре израильских F-16 нанесли удар по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря и стал причиной гибели пятнадцати граждан с российской стороны.

Ход событий

Когда многоцелевые истребители израильских ВВС совершали враждебные маневры у берегов Сирии, в непосредственной близости штатно заходил на посадку российский самолет разведки и радиоэлектронной борьбы. Ил-20 шел привычным курсом и к моменту последовавшего далее удара снижался с высоты в районе 5 километров. Пока борт двигался по посадочной глиссаде, со стороны Средиземного моря на предельно низкой высоте к побережью подошли четыре самолета F-16 ВВС Израиля. Приблизившись, они нанесли два удара управляемыми авиабомбами GBU-39 по объектам сирийской инфраструктуры. Нефтебазе, военной базе, аэродрому ВВС САР и алюминиевому заводу в Латакии. Бомбометание выполнялось недалеко от местонахождения французского фрегата «Овернь», а также в непосредственной близости от нашего самолета.

Одновременно с развивающимися событиями активные комплексы ПВО Сирии на берегу, как и всегда, автоматически запрашивали воздушные суда на принадлежность к сигналу «свой-чужой». После атаки по территории Сирии израильские самолеты автоматически вошли в зону их ответственности, а, значит, пилоты прекрасно понимали, что сирийские комплексы С-200 приготовились стрелять.

Осознавая, что находятся на прицелах расчетов ПВО, поднятых по тревоге, и далее последует неминуемая атака, израильские самолеты пошли на предательскую ловушку. Развернулись и, уходя обратно в направлении моря, они решив спасти свои жизни за чужой счет, захотели подставить под удар ракет проводящий штатную посадку российский разведчик. Спрятавшись за его излучаемую сигнатуру, ВВС Израиля перевели прицел ракет на более крупную цель — российский Ил-20.

Для средств ПВО Сирии появление израильских самолетов, наносящих удар по государственной территории, давало полное и легитимное право на открытие огня. Поэтому вскоре ракеты были запущены.

Почему не сработала система «свой-чужой»

Технически зенитно-ракетные комплексы устроены так, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал на фоне более слабых. Иначе говоря, ракету С-200 можно обмануть. Для этого необходимо смешать сигнатуру своего самолета, воспринимаемого системой «свой-чужой» как враждебный, с тем, чья отражающая поверхность больше. В этом случае подсистема ракеты, запрашивая самолеты, находящиеся в зоне цели, думает, что получает сигнал «чужой» сразу от всех. Условно это можно сравнить с тем, как при работе какой-либо радиостанции в автомобиле ее частоту на время занимает разговор по рации. Рация полицейских (или кого-либо еще) «маскируется» под частоту известной радиостанции, но радиоприемник этого не понимает и продолжает транслировать ее вам как оригинал.

Далее, посчитав, что все самолеты разом отвечают критерию «чужой», ракета согласно заложенным в нее инструкциям выбрала самую большую цель, логично полагая, что она и является наиболее опасной. Израильские пилоты прекрасно знали об этой особенности и действовали осознанно.

По всей видимости, дабы спасти свои жизни или осуществить провокацию, самолеты ВВС Израиля при обнаружении факта пуска ракет начали опасные манёвры непосредственно вблизи самолета Ил. Другими словами, они пытались подставить беззащитный разведчик под удар и отвести от себя угрозу. Естественно, ракета схватила более сильный сигнал и пошла на него. В результате действий израильских «асов» 15 российских военнослужащих, находящихся на борту Ил-20, погибли.

Итоги и последствия

По данным Минобороны России, Израиль не предупреждал российскую сторону о готовящемся нападении в Латакии, хотя такие договоренности между сторонами ранее соблюдались. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту, дабы формально израильская сторона могла заявить, что факт предупреждения был, но при этом для сообщения об угрозе Дамаску у Москвы не осталось времени.

Минобороны, выступившее с официальным обращением, выбрало жесткую формулировку для описания случившегося, провокационные действия Израиля были квалифицированы как «враждебные». То есть намеренные и сделанные непосредственно против российской стороны. Вину за сбитый самолет глава Минобороны полностью возложил на израильскую сторону. О чем прямо заявил в срочном телефонном разговоре министру обороны Израиля Авигдору Либерману. Сергей Шойгу подчеркнул, что трагедия произошла исключительно из-за действий израильских ВВС, а также по вине официального Израиля, игнорирующего неоднократные призывы России воздержаться от ударов по Сирии.

В данной ситуации важно понимать, что Ил-20 — это самолёт радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а не боевой истребитель. Он сделан на основе пассажирского самолёта Ил-18. Подставляя его под удар ракет, рассчитанных на куда более защищенные цели, израильские пилоты прекрасно знали, что отправляют людей на смерть. Причем людей и самолет, который должен был непосредственно участвовать в отслеживании удара со стороны США и их союзников, обсуждаемого в последние недели. Именно Ил-20 в режиме реального времени должен отслеживать активность кораблей и самолетов натовской группировки в Средиземном море, а также координировать действия российских войск на земле.

Крайний факт выводит случившее в разряд чрезвычайной ситуации. Для США образовывается временной коридор, в котором предпочтительно как можно скорее опубликовать записи инсценировки химической провокации и нанести удар. Другого шанса, с учетом заключенного между Владимиром Путиным и Эрдоганом меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе, — уже не будет. 15 октября вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск создадут демилитаризованную зону глубиной 15 километров.

Ее будут контролировать подвижные патрульные группы российской военной полиции и турецких подразделений. Неожиданная отмена крупной наступательной операции в данной зоне сорвала все планы Вашингтона по осуществлению обстрела Сирии под ее предлогом. А если учесть тот факт, что весь день накануне атаки вдоль побережья Сирии курсировал американский самолет-разведчик, ракеты ВВС Израиля были направлены по целям в непосредственной близости от военных объектов нашей страны, а сразу после потери связи с российским самолетом первым истинную причину озвучил американский телеканал CNN, ситуация начинает вызывать все больше вопросов…

Учитывая все вышеизложенное, нельзя исключать и того, что причинами случившегося могут служить не только враждебные поступки, основанные на малодушии отдельных израильских пилотов, но и преднамеренная провокация со стороны ряда сил в Израиле и США, которые играют не только против России, но и против Нетаньяху и Трампа.