Трамп об американских базах в Польше: Мы серьезно рассмотрим этот вопрос

Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Власти США рассмотрят запрос Польши о постоянном присутствии американских войск в этой стране. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Трампа, он обсудил с Дудой вопрос о создании американских баз на территории Польши, которая очень хочет «внести большой вклад в то, чтобы Соединённые Штаты постоянно присутствовали» на польской территории.

«Мы очень серьезно рассматриваем это», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп и Дуда в июле 2018 года также обсуждали вопрос о расширении присутствия американских войск в Польше в ходе встречи в рамках проходившего в Брюсселе саммита военного блока НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша давно добивается размещения американских баз на своей территории. Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава даже готова взять на себя часть расходов, связанных с размещением в стране американских войск.