Секретарь комитета КПВ города Хошимина встретился с главой МИД КНР

Хошемин, Вьетнам, , 22:30 — REGNUM В Хошимине (Вьетнам) прошла встреча секретаря городского комитета КПВ с министром иностранных дел КНР.

Встреча состоялась в связи с визитом министра иностранных дел КНР в Социалистическую Республикиу Вьетнам (СРВ) для участия в 11-м заседании комитета по развитию двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. От лица главы г. Хошимина секретарь городского комитета КПВ высоко оценил значение переговоров между Вьетнамом и Китаем в рамках заседаний комитета по развитию двустороннего сотрудничества.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», руководство г. Хошимина готово приложить все усилия для обеспечения активного развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. По мнению главы г. Хошимина, тесное сотрудничество между СРВ И КНР соответствует интересам народов обеих стран. Кроме того, страны должны налаживать эффективное взаимодействие в целях сохранения мира и безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Стороны договорились обмениваться опытом в деле борьбы с коррупцией. Также были заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве между г. Хошимином и провинциями КНР. Это позволит укрепить дух солидарности между народами обеих стран.