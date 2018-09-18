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Небензя: Санкции против Сирии — порочная и контрпродуктивная практика

Политика

Односторонние антисирийские санкции ряда государств ударяют в первую очередь по обычным жителям Сирии

Небензя: Санкции против Сирии — порочная и контрпродуктивная практика
Иллюстрация: Council.gov.ru
Василий Алексеевич Небензя

Москва, 18 сентября 2018, 21:47 — REGNUM  Санкции, введенные рядом стран против Сирии, создают сложности в первую очередь рядовым сирийским гражданам, заявил 18 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Российский дипломат подчеркнул, что односторонние санкции порочны и контрпродуктивны как в случае Сирии, так и в любом другом.

«Давно пора осознать, что односторонние санкции, введённые рядом государств, наносят урон не режиму, как вы его называете, а в первую очередь обычным сирийским гражданам. Это порочная и контрпродуктивная практика не только в сирийском, но и в любом другом контексте», — сказал Василий Небензя.

При этом постпред РФ отметил, что западные санкции препятствуют восстановлению разрушенной войной страны, в то время как Россия продолжает «оказывать содействие Сирии как на политическом, так и на гуманитарном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт, поддерживаемый целым рядом стран Запада, которые одновременно ввели санкции против этой страны.

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Война в Сирии
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