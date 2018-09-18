Нетаньяху обвинили в цинизме за реакцию на крушение Ил-20

Москва, , 21:53 — REGNUM Биньямин Нетаньяху проявил цинизм в траурный для России день. Об этом 18 сентября заявил политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Темой обсуждения стала ситуация в Сирии, где потерпел крушение самолет Ил-20.

«Меня потрясает цинизм господина Нетаньяху в такой траурный день для России. Мог сделать хоть какой-то жест, но не сделал», — отметил Двидар и уточнил, что имеет в виду извинения.

Он обратил внимание, что Москва не сомневается в виновности Израиля. Более того, предложил дождаться черных ящиков, чтобы проверить, а действительно ли самолет сбит комплексом С-200, как это звучит в официальной версии?

«Почему-то мне кажется, что самолет был сбит ракетой с израильских истребителей. Потому что система ПВО… Нет ни одного сбитого израильского самолета, меня наводит это на мысль», — сказал эксперт.

Отметим, что, по информации Минобороны РФ, самолет Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии.

Напомним, российский самолет-разведчик был сбит в небе Латакии в ночь на 18 сентября. По данным МО РФ, истребители F-16 ВВС Израиля, совершая атаку, прикрылись воздушным судном от ответного удара. Погибли 15 российских военнослужащих. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и принес соболезнования.

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