Нью-Дели, , 22:23 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди начал предвыборную гонку в индийском штате Мадхья-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиционный лидер совершил автобусный тур по улицам Бхопала, столицы штата, а длина маршрута составила 15 км. В административном центре штата Мадхья-Прадеш Рахула Ганди сопровождали местные лидеры Индийского национального Конгресса (ИНК) — Камал Натх и Джьотирадитья Шинде.

Кампания лидера партии «Индийский национальный конгресс» обладает особой значимостью в контексте предстоящих выборов в законодательные органы штата Мадхья-Прадеш. В ходе поездки Рахул Гандивыступил на заседании местного отделения ИНК, а также пообщался с местным населением штата. Примечательно, что развернутая кампания имела явно выраженный «индусский» характер: по приезде в Бхопал он совершил пуджу — индусское богослужение — и принял благословение от 11 священнослужителей. Это объясняется новой стратегией ИНК, направленной на завоевание симпатий индусского электората штата, который традиционно поддерживает правящую «Индийскую народную партию».