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Рахул Ганди начал предвыборную гонку в индийском штате Мадхья-Прадеш

Политика

Накануне выборов в законодательные органы штата Рахул Ганди выступил на заседании местного отделения ИНК и пообщался с населением

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 22:23 — REGNUM  Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди начал предвыборную гонку в индийском штате Мадхья-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиционный лидер совершил автобусный тур по улицам Бхопала, столицы штата, а длина маршрута составила 15 км. В административном центре штата Мадхья-Прадеш Рахула Ганди сопровождали местные лидеры Индийского национального Конгресса (ИНК) — Камал Натх и Джьотирадитья Шинде.

Кампания лидера партии «Индийский национальный конгресс» обладает особой значимостью в контексте предстоящих выборов в законодательные органы штата Мадхья-Прадеш. В ходе поездки Рахул Гандивыступил на заседании местного отделения ИНК, а также пообщался с местным населением штата. Примечательно, что развернутая кампания имела явно выраженный «индусский» характер: по приезде в Бхопал он совершил пуджу — индусское богослужение — и принял благословение от 11 священнослужителей. Это объясняется новой стратегией ИНК, направленной на завоевание симпатий индусского электората штата, который традиционно поддерживает правящую «Индийскую народную партию».

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Зарубежная хроника
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