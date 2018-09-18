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Правительство Бангладеш предоставит Индии доступ к своим портам

Политика

Согласно проекту нового межправительственного соглашения, Бангладеш предоставит Индии доступ к портам в городах Читтагонг и Монгла

Дакка, 18 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  17 сентября правительство Бангладеш одобрило проект нового соглашения между Даккой и Нью-Дели. По сообщению бангладешского новостного издания «Бангладеш Сангбад Сангстха», Индии будет предоставлен доступ к бангладешским портам Читтагонг и Монгла для обеспечения быстрого перемещения товаров в индийские северо-восточные штаты и из них.

Глава аппарата правительства Бангладеш Мохаммад Шафиул Алам подчеркнул, что при перевозке товаров по территории страны индийским компаниям необходимо будет следовать правилам, установленным Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ), и законам Бангладеш. В частности, перевозка товаров не только подлежит обложению налогами, установленными правительством Бангладеш, но и в обязательном порядке должна будет осуществляться посредством бангладешского наземного и водного транспорта.

Соглашение между Индией и Бангладеш призвано укрепить связи между странами, а также дать толчок развитию северо-восточных штатов Индии. Ожидается, что в скором времени к договору присоединятся Бутан и Непал.

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Зарубежная хроника
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