Военачальник из Индии назвал финансовую помощь КНР «сыром в мышеловке»

Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават сравнил помощь Китая с «сыром в мышеловке». Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю завершения первых в истории антитеррористических учений стран — участниц БИМСТЕК (BIMSTEC, Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству).

Бипин Рават подчеркнул, что всему есть своя цена, и зависящие от финансовых вливаний из Китая страны скоро это поймут. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», начальник штаба СВ Индии прокомментировал сближение Непала и Китая, выразив сомнение в долговечности связей между странами. Хотя в данный момент экономический рост Непала зависит от иностранных капиталовложений в национальную экономику, а КНР ищет наиболее выгодные возможности для применения своего капитала за рубежом, подобные отношения носят временный, непрочный характер. По мнению Бипина Равата, в долгосрочной перспективе Непал сохранит свою проиндийскую ориентацию.

16 сентября в индийском городе Пуна, штат Махараштра, завершились первые в истории совместные военные учения БИМСТЕК. Ранее Непал отказался от участия в них. Мотивом для отказа послужил тот факт, что инициатива стран Бенгальского залива является региональной площадкой развития, а не военной организацией. Как и Таиланд, Непал был представлен на учениях командой наблюдателей.