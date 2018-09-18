Оппозиция в ДР Конго пока отказывается от участия в предстоящих выборах

Киншаса, , 22:02 — REGNUM Оппозиционные силы Демократической Республики Конго (ДРК) против участия в выборах президента 23 декабря, так как, по их мнению, выборы в ДРК будут проходить несправедливо. Как сообщают главы оппозиционных сил, Независимая национальная избирательная комиссия страны и правительство столкнется с враждебными настроениями к власти со стороны граждан и, как следствие, это привет к беспорядкам на улицах. По их мнению, подсчет голосов на выборах будет заведомо нечестным из-за того, что в стране во время выборов планируется применять машины для подсчета голосов.

Главы оппозиционных партий высказали предложение Независимой национальной избирательной комиссии ДРК об отмене машин для подсчета голосов на выборах.

В случае если комиссия не примет во внимание предложение, то, по словам оппозиционеров, граждане выйдут на улицы, поскольку избирательная комиссия действует не в соответствии с установленным законодательством. По мнению представителей оппозиционных партий, машины для голосования могут быть использованы для мошенничества в ходе выборов.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, конституционным судом ДРК были одобрены кандидатуры двоих оппозиционеров: Феликса Тшисекди и Витали Камерхе. Жан Пьерре Бемба и Адольф Музито, Моис Катумби, Мбуса Вьямвиси также подали заявление на участие в предстоящих выборах.

Однако оппозиционеры согласись участвовать в президентской гонке при условии, что машина для подсчета голосов не будет использована в ходе выборов.

Тем не менее пока наверняка известно лишь то, что выборы в ДРК пройдут по системе абсолютного большинства в два тура.