Вторник, 18 Сентября 2018 года
23:36:17 МСК

На войска ДР Конго произошло нападение со стороны повстанцев

Политика

Вооруженные силы ДРК (Демократическая Республика Конго) были атакованы повстанческими коалиционными группами, возглавляемые Якутумба, бывшим главой конголезских отрядов самообороны «Май-май»

На войска ДР Конго произошло нападение со стороны повстанцев
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Демократическая Республика Конго

Киншаса, 18 сентября 2018, 22:06 — REGNUM  На военные группы Демократической республики Конго было совершено вооруженное нападение со стороны повстанческих сил в области Южное Киву. Об этом сообщает новостное агентство Idhaa ya kiswahili.

Армия ДРК была атакована повстанческими коалиционными группами, возглавляемые Якутумба, бывшего главы конголезских отрядов самообороны «Май-май», созданных в годы Второй конголезской войны. Мятежные отряды являются ярыми противниками Джозефа Кабилы, нынешнего президента ДРК.

Вооруженные повстанческие группы захватили три деревни в области Физи на юге ДРК, являющейся крупным месторождением полезных ископаемых.

Представители вооруженных сил ДРК подтвердили информацию о нападениях, а также добавили, что в январе коалиционные группы мятежников, возглавляемые Якутумба, были разбиты, благодаря помощи, оказанной Бурунди, где в дальнейшем и укрывалась часть повстанческого отряда. Однако это не остановило мятежников, они решили реорганизовать коалиционную группу для совершения новых нападений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить