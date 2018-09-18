На войска ДР Конго произошло нападение со стороны повстанцев

Киншаса, , 22:06 — REGNUM На военные группы Демократической республики Конго было совершено вооруженное нападение со стороны повстанческих сил в области Южное Киву. Об этом сообщает новостное агентство Idhaa ya kiswahili.

Армия ДРК была атакована повстанческими коалиционными группами, возглавляемые Якутумба, бывшего главы конголезских отрядов самообороны «Май-май», созданных в годы Второй конголезской войны. Мятежные отряды являются ярыми противниками Джозефа Кабилы, нынешнего президента ДРК.

Вооруженные повстанческие группы захватили три деревни в области Физи на юге ДРК, являющейся крупным месторождением полезных ископаемых.

Представители вооруженных сил ДРК подтвердили информацию о нападениях, а также добавили, что в январе коалиционные группы мятежников, возглавляемые Якутумба, были разбиты, благодаря помощи, оказанной Бурунди, где в дальнейшем и укрывалась часть повстанческого отряда. Однако это не остановило мятежников, они решили реорганизовать коалиционную группу для совершения новых нападений.