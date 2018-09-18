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Пакистан и Китай обсудили будущее проекта «Один пояс — один путь»

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва находится с визитом в Китае для обсуждения вопросов, связанных с инициативой «Один пояс — один путь» (ОПОП)

Пакистан и Китай обсудили будущее проекта «Один пояс — один путь»
Himasaram
Флаг армии Пакистана

Исламабад, 18 сентября 2018, 21:33 — REGNUM  Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва прибыл с трехдневным визитом в Китай для того, чтобы обсудить проекты в Южной Азии, связанные с инициативой ОПОП («Один пояс — один путь»).

Как сообщает индийская газета «Джагран», Камар Джавед Баджва является второй по значимости фигурой в Пакистане после премьер-министра Пакистана Имрана Кхана, и его ответный визит после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И можно считать вполне закономерным. Предполагается, что Камар Джавед Баджва сможет повлиять на китайских коллег и снизит в Пекине беспокойство по поводу возможных проблем в реализации «Китайско-пакистанского экономического коридора», составной части инициативы ОПОП.

На протяжении последних лет отношения Пакистана и США значительно ухудшились, поэтому Пакистан наращивает связи с Китаем. Правда, громкие коррупционные скандалы последнего времени в Пакистане поставили под вопрос реализацию ряда инфраструктурных проектов.

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Зарубежная хроника
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