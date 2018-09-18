Пакистан и Китай обсудили будущее проекта «Один пояс — один путь»

Исламабад, , 21:33 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва прибыл с трехдневным визитом в Китай для того, чтобы обсудить проекты в Южной Азии, связанные с инициативой ОПОП («Один пояс — один путь»).

Как сообщает индийская газета «Джагран», Камар Джавед Баджва является второй по значимости фигурой в Пакистане после премьер-министра Пакистана Имрана Кхана, и его ответный визит после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И можно считать вполне закономерным. Предполагается, что Камар Джавед Баджва сможет повлиять на китайских коллег и снизит в Пекине беспокойство по поводу возможных проблем в реализации «Китайско-пакистанского экономического коридора», составной части инициативы ОПОП.

На протяжении последних лет отношения Пакистана и США значительно ухудшились, поэтому Пакистан наращивает связи с Китаем. Правда, громкие коррупционные скандалы последнего времени в Пакистане поставили под вопрос реализацию ряда инфраструктурных проектов.