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Великобритания и Пакистан объединят усилия в борьбе с коррупцией

Политика

Министр внутренних дел Великобритании заявил, что Пакистан и Великобритания будут предпринимать совместные усилия в борьбе с коррупцией

Исламабад, 18 сентября 2018, 21:43 — REGNUM  На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Кханом и высшим руководством страны министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, выходец из пакистанской семьи мигрантов, заявил, что Пакистан и Великобритания считают искоренение коррупции приоритетом для обеих стран, а также объявил, что отныне это будет важным стимулом сотрудничества между Пакистаном и Великобританией.

Как сообщает индийская газета «Джагран» 17 сентября, министр внутренних дел Великобритании подчеркнул, что «никто не может совершать подобные преступления безнаказанно, а всех преступников настигнет возмездие». Во время переговоров премьер-министр, члены правительства Пакистана и министр внутренних дел Великобритании обсудили общие вопросы безопасности, проблемы коррупции, торговли между странами, а также меры по противодействию терроризму.

Тема борьбы с коррупцией активно продвигается правительством Имрана Кхана, который во время выборов обещал сформировать не замешанное в коррупционных скандалах правительство, а также вернуть все деньги, незаконно вывезенные за рубеж.

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Зарубежная хроника
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