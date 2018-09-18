Великобритания и Пакистан объединят усилия в борьбе с коррупцией

Исламабад, , 21:43 — REGNUM На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Кханом и высшим руководством страны министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, выходец из пакистанской семьи мигрантов, заявил, что Пакистан и Великобритания считают искоренение коррупции приоритетом для обеих стран, а также объявил, что отныне это будет важным стимулом сотрудничества между Пакистаном и Великобританией.

Как сообщает индийская газета «Джагран» 17 сентября, министр внутренних дел Великобритании подчеркнул, что «никто не может совершать подобные преступления безнаказанно, а всех преступников настигнет возмездие». Во время переговоров премьер-министр, члены правительства Пакистана и министр внутренних дел Великобритании обсудили общие вопросы безопасности, проблемы коррупции, торговли между странами, а также меры по противодействию терроризму.

Тема борьбы с коррупцией активно продвигается правительством Имрана Кхана, который во время выборов обещал сформировать не замешанное в коррупционных скандалах правительство, а также вернуть все деньги, незаконно вывезенные за рубеж.