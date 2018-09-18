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ЕС выделил Марокко деньги на борьбу с нелегальной миграцией

Политика

Европейский союз выделил Марокко около 275 миллионов долларов на сдерживание нелегальной иммиграции на континент

Рабат, 18 сентября 2018, 21:45 — REGNUM  17 сентября Европейский союз направил около 275 миллионов долларов Королевству Марокко на борьбу с нелегальной миграций в Европу. Как сообщает официальное новостное агентство Марокко «Магриб араб-пресс», уполномоченный по делам добрососедства в Европе Йоханнес Хан за последнюю неделю подписал серию соглашений с министром финансов Марокко Мухаммедом Бенчаабун, подтверждающих намерение Запада оказывать поддержку Марокко как во внешнеполитической, так и во внутриполитической сферах.

Источник уточняет, что около 175 миллионов долларов были ассигнованы на программу «Развитие конкуренции», направленной на поддержку частной инициативы в стране. Оставшаяся часть денег была направлена напрямую в государственные фонды, где они будут реализованы в борьбе с значительным разрывом между богатыми и бедными.

Материальная помощь со стороны Европейского союза последовала в рамках стратегии «побороть поток нелегальной иммиграции, обеспечивая хорошие условия жизни в неевропейских странах».

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Зарубежная хроника
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