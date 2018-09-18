Индийская оппозиция критикует подход правительства к проблеме «Рафалей»

Нью-Дели, , 21:24 — REGNUM Оппозиционные силы в Индии назвали нежелание правительства взаимодействовать с обществом по проблеме закупки французских истребителей «Рафаль» государственным эгоизмом. Министр обороны Индии Нирмала Ситахараман заявила, что оппозиционеры вводят страну в заблуждение.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, представитель партии ИНК (Индийский национальный конгресс) Приянка Чатткрведи заявила, что правительство, возглавляемое БДП (Индийской народной партией) не отвечает на обвинения в коррупционной составляющей в сделке на приобретение французских истребителей «Рафаль». Один из лидеров ИНК Умар Абдулла назвал такой подход правительства проявлением эгоизма.

В то же время официальный представитель министра обороны заявила, что Нирмала Ситахараман вовсе не отказывалась от диалога с оппозицией. По её словам, все факты дела о закупке 36 истребителей «Рафаль» французского производства (сделка 2016 года) были переданы в парламент, поэтому нет необходимости в дальнейшей дискуссии.