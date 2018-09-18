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Министру обороны Индии угрожали расправой в мессенджере

Политика

Один из злоумышленников был арестован, другой находится в розыске

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 22:29 — REGNUM  В индийском штате Чхаттисгарх было возбуждено уголовное дело по поводу угрозы убийства министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман. Один из злоумышленников арестован, другой находится в розыске.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, в одной из групп в мессенджере WattsApp было размещено фото министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман с сообщением о том, что она отправляется с визитом в город Дхарчула. Сообщение дополнялось заявлением, что это «будет её последний день». Полиции не составило труда установить личности двух злоумышленников: против администраторов группы в WattsApp было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых уже был задержан, в отношении второго ведутся розыскные работы. Сообщается, что он работает в одном из отелей Нью Дели.

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Зарубежная хроника
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