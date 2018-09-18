Власти Пакистана повысят цены на газ. Но помогут бедным платить за него

Исламабад, , 21:39 — REGNUM Правительство Пакистана решило повысить цены на газ в стране в среднем на 46%. Чтобы облегчить бремя высокой цены для беднейших слоев населения, правительство повысит цену по 4 группам в зависимости от уровня потребления.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, новые меры, предложенные Службой регулирования нефти и газа, включают разделение населения Пакистана не на три группы, как было намечено ранее, а на четыре, в зависимости от уровня потребления газа. Видя острую необходимость повысить цены на газ для населения в среднем на 46%, ввиду невозможности искусственного удержания их на одном уровне, правительство предлагает повысить для двух богатейших групп цену на 186%. В это же время как цена для двух беднейших увеличится только на 46%. Цена на газ будет соответствовать рыночной только при условии увеличения на 186%. Предполагается, что эта мера позволит бюджету сэкономить до 200 миллиардов рупий (около 100 миллиардов рублей).