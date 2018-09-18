Мигранты из Афганистана и Бангладеш получат паспорта Пакистана

Исламабад, , 21:27 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан во время мероприятия по сбору средств на строительство плотин в Пакистане заявил, что иммигранты из Афганистана и Бангладеш получат паспорта. Цель этого шага, по словам премьера, борьба с преступностью.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер-министр отметил высокий уровень уличной преступности в стране. Чтобы эффективно противостоять этой проблеме, по мнению премьер-министра, необходимо решить проблему мигрантов и беженцев, наводнивших крупные города Пакистана.

Согласно официальной статистике, в Пакистане находятся около двух миллионов мигрантов из Бангладеш и Мьянмы, а также около 1,5 миллионов приезжих из Афганистана. Не имея паспорта, эти люди не могут получить достойную работу, поэтому зачастую создают проблемы правоохранительным органам. Выдача паспортов всем иммигрантам должна облегчить нынешнюю ситуацию .