Вторник, 18 Сентября 2018 года
22:05:09 МСК

Владимир Жириновский отказался стать владимирским депутатом

Политика

Глава ЛДПР, возглавлявший список партии на выборах в законодательное собрание Владимирское области, отказался от мандата

Владимир Жириновский отказался стать владимирским депутатом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Владимир, 18 сентября 2018, 20:52 — REGNUM  Глава ЛДПР Владимир Жириновский отказался от места в законодательном собрании Владимирской области, куда был избран 9 сентября. Как сообщила пресс-служба регионального избиркома, депутат Госдумы написал заявление, а его место в областном парламенте займет сборщик технических резиновых изделий ООО «Бриз-Кама» Дмитрий Аксенов.

Решение о передаче мандата на заседании 18 сентября принял избирком Владимирской области. Дмитрий Аксенов возглавлял территориальную группу одномандатного округа №6.

ИА REGNUM напоминает, что от мандата так же отказалась губернатор Светлана Орлова, возглавлявшая список «Единой России» на выборах. Место передано секретарю регионального отделения партии Ольге Хохловой, которая называется в числе кандидатов на пост спикера заксобрания. По итогам голосования на выборах депутатов «Единая Россия» получила в заксобрании 23 мандата из 38, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один.

Отметим, что Светлана Орлова вышла во второй тур губернаторский выборов. Ее соперником стал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Повторное голосование пройдет 23 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский губернатор отказалась от места в региональном заксобрании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить