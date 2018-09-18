Владимир Жириновский отказался стать владимирским депутатом

Владимир, , 20:52 — REGNUM Глава ЛДПР Владимир Жириновский отказался от места в законодательном собрании Владимирской области, куда был избран 9 сентября. Как сообщила пресс-служба регионального избиркома, депутат Госдумы написал заявление, а его место в областном парламенте займет сборщик технических резиновых изделий ООО «Бриз-Кама» Дмитрий Аксенов.

Решение о передаче мандата на заседании 18 сентября принял избирком Владимирской области. Дмитрий Аксенов возглавлял территориальную группу одномандатного округа №6.

ИА REGNUM напоминает, что от мандата так же отказалась губернатор Светлана Орлова, возглавлявшая список «Единой России» на выборах. Место передано секретарю регионального отделения партии Ольге Хохловой, которая называется в числе кандидатов на пост спикера заксобрания. По итогам голосования на выборах депутатов «Единая Россия» получила в заксобрании 23 мандата из 38, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один.

Отметим, что Светлана Орлова вышла во второй тур губернаторский выборов. Ее соперником стал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Повторное голосование пройдет 23 сентября.

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