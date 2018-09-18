В афганских провинциях Пактия и Газни убито 24 боевика

Гардез, Афганистан, , 21:00 — REGNUM Представители сил безопасности и обороны Афганистана заявили, что в результате военных операций, проведенных на территории провинций Пактия (столица провинции — г. Гардез) и Газни (столица провинции — г. Газни), было уничтожено по меньшей мере 24 боевика

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе столкновений между правительственными силами и террористами в уезде Гиро провинции Газни было убито по меньшей мере 15 боевиков, еще 11 получили ранения. Причиной начала боев стало нападение боевиков на пост службы безопасности. В результате столкновений, правительственные силы смогли изъять у террористов 2 автомата, ручную гранату и две мины.

В районе Карабаг провинции Газни силами Афганистана было обнаружено 25 самодельных взрывных устройства, которые планировалось использовать для организации атак террористов-смертников.

В провинции Пактия силам безопасности и обороны Афганистана удалось ликвидировать девять боевиков. Еще шесть получили ранения. В ходе столкновений два афганских солдата получили ранения.