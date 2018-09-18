Токио, 18 сентября 2018, 20:56 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае его переизбрания на выборах 20 сентября, он «сможет создать благоприятную среду для пожилых людей и иностранцев, которые хотят работать». По словам Абэ, одним из решений проблемы «стареющего населения» может стать создание таких условий, где пожилые люди при желании смогли бы работать «в меру своих возможностей». Вторым важным шагом же должно стать привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы. По информации японской новостной газеты «Никкей», премьер также подчеркнул, чтобы пожилые люди могли трудиться, необходимо заботиться об их здоровье. Для этого важно делать вклад и в систему здравоохранения. Однако и в этом случае необходимо много активных и квалифицированных специалистов, которых в «стареющем японском обществе» не хватает. В данном случае Абэ предлагает привлекать иностранцев в наиболее приоритетные отрасли, в число которых входит и здравоохранение.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал главные цели «абэномики»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал главные цели своей политики «абэномики»: привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы и решение проблемы “стареющего населения”
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