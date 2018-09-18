«Экономическим сотрудничеством территории не возвращаются»

Токио, , 22:25 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ЛДПЯ Исиба Сигэру, который является соперником по избирательной гонке нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ, дал интервью японской новостной газете «Майнити Симбун». Говоря о «северных территориях» (японское название Южных Курил) он раскритиковал Абэ и заявил, что он «никогда не видел, чтоб территории возвращались благодаря совместной экономической деятельности и доверительным отношениям».

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», Исиба назвал предложение президента России Владимира Путина «подписать мирный договор без предварительных условий» «тщательно продуманным шагом». Он также подчеркнул, что это ставит под сомнение все те результаты, которых достигли Путин и Абэ на прошлых переговорах. По его словам, «Японии ничего не остается, как продолжить переговоры, настаивая на своей позиции».