Вторник, 18 Сентября 2018 года
22:01:58 МСК

Владимирский губернатор отказалась от места в региональном заксобрании

Политика

Вместо Светланы Орловой мандат получила Ольга Хохлова

Владимир, 18 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Светлана Орлова отказалась от мандата в региональном законодательном собрании. Как сообщила 18 сентября пресс-служба областной избирательной комиссии, место в парламенте займет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хохлова.

«Вакантный депутатский мандат передается кандидату Хохловой Ольге Николаевне (территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11, номер в списке 1)», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова возглавляла партийный список «Единой России» на выборах в заксобрание. По итогам голосования партия получила в заксобрании 23 мандата, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов. При этом секретарь отделения «ЕР» Ольга Хохлова не смогла пройти в заксобрание. Отметим, что ранее СМИ сообщили, что ее кандидатура рассматривается в качестве претендента на пост председателя заксобрания. Также этот пост может занять Вячеслав Картухин.

Светлана Орлова также участвовала в выборах губернатора. Она вышла во второй тур, который состоится 23 сентября. Ее соперником стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, который также прошел в думу, но пока не спешит отказываться от мандата.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирском заксобрании может поменяться спикер

Читайте развитие сюжета: Владимир Жириновский отказался стать владимирским депутатом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить