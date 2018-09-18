Владимирский губернатор отказалась от места в региональном заксобрании

Владимир, , 20:43 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова отказалась от мандата в региональном законодательном собрании. Как сообщила 18 сентября пресс-служба областной избирательной комиссии, место в парламенте займет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хохлова.

«Вакантный депутатский мандат передается кандидату Хохловой Ольге Николаевне (территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11, номер в списке 1)», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова возглавляла партийный список «Единой России» на выборах в заксобрание. По итогам голосования партия получила в заксобрании 23 мандата, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов. При этом секретарь отделения «ЕР» Ольга Хохлова не смогла пройти в заксобрание. Отметим, что ранее СМИ сообщили, что ее кандидатура рассматривается в качестве претендента на пост председателя заксобрания. Также этот пост может занять Вячеслав Картухин.

Светлана Орлова также участвовала в выборах губернатора. Она вышла во второй тур, который состоится 23 сентября. Ее соперником стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, который также прошел в думу, но пока не спешит отказываться от мандата.

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