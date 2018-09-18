Лидер оппозиции Индии обвинил Бюро расследований в попустительстве

Нью-Дели, , 22:16 — REGNUM Президент партии ИНК (Индийский Национальный Конгресс) Рахул Ганди обвинил в «Твиттере» главу центрального бюро расследований А.К. Шарму в том, что он «закрыл глаза» на дело бизнесмена Виджай Маллья и помог ему бежать из страны.

Виджай Маллья — индийский бизнесмен, входит в число 50 богатейших людей Индии. В 2016 году он обвинялся в отмывании денег через банк IDBI Bank. Политик также утверждает, что глава индийского бюро расследований сыграл ключевую роль в побеге торговцев алмазами Нирава Моди и Мехула Чокси. По сообщению индийского новостного агентства Times of India, политик назвал А.К. Шарму «голубоглазым мальчиком премьер-министра Индии Нарендры Моди», добавив, что ни правительству, ни бюро расследований нельзя доверить дело беглого промышленника. Он отметил, что этим расследованием должны заниматься независимые агентства. Напомним, что, по обвинению ИНК, 23 промышленника участвовали в банковских махинациях на сумму 900 млрд рупий (примерно 124 млн долларов) и сбежали из страны.