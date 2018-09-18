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«Лидер оппозиции лишь мечтает выиграть выборы в индийском штате Телингана»

Политика

Президент партии БДП (Бхаратия Джаната Парти) Амит Шах заявил, что лидер партии ИНК (Индийский Национальный Конгресс) лишь мечтает выиграть выборы в штате Телингана

«Лидер оппозиции лишь мечтает выиграть выборы в индийском штате Телингана»
Иллюстрация: Petigor.ru
Хайдерабад. Штат Телангана. Индия

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 21:10 — REGNUM  На выступлении во время митинга в городе Махбубнагар президент партии БДП («Бхаратия Джаната Парти» или Индийская народная партия) Амит Шах заявил, что лидер оппозиционной партии ИНК (Индийский Национальный Конгресс) Рахул Ганди мечтает выиграть выборы в штате Телингана. «Рахул Ганди сейчас мечтает. Я хочу, чтобы он обратился к истории партии ИНК после 2014 года. С тех пор, как Нарендра Моди стал премьер-министром, партия БДП победила во многих штатах» — заявил политик. По сообщению индийского новостного агентства Ani, в своей речи Амит Шах также раскритиковал президента партии «Телингана Раштра Самитхи» за решение о роспуске местного законодательного собрания. Он также выразил уверенность, что партия БДП сможет разрешить насущные проблемы этого штата, а именно положение неприкасаемых и местных племен.

Неприкасаемые — общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии, обычно подвергаются дискриминации.

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Зарубежная хроника
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