Индия и Мальта подписали три меморандума о взаимопонимании

Валлетта, , 20:59 — REGNUM 17 сентября вице-президент Индии Венкайа Найду провел переговоры с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека по вопросам укрепления двусторонних отношений.

Прибывший в воскресенье на Мальту, Венкайа Найду является первым высокопоставленным политиком, который посетил эту страну за последние 28 лет.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», во время переговоров обсуждались темы туризма, промышленности, судоходства и образования.

В ходе переговоров стороны подписали три меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и мореплавания.