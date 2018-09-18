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Индия и Мальта подписали три меморандума о взаимопонимании

Политика

Вице-президент Индии Венкайа Найду и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека подписали три меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества

Валлетта, 18 сентября 2018, 20:59 — REGNUM  17 сентября вице-президент Индии Венкайа Найду провел переговоры с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека по вопросам укрепления двусторонних отношений.

Прибывший в воскресенье на Мальту, Венкайа Найду является первым высокопоставленным политиком, который посетил эту страну за последние 28 лет.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», во время переговоров обсуждались темы туризма, промышленности, судоходства и образования.

В ходе переговоров стороны подписали три меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и мореплавания.

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Зарубежная хроника
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